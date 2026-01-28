Puissance militaire : la Corée du Sud conserve le 5e rang mondial

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud se classe au 5e rang mondial en matière de puissance militaire conventionnelles sur 145 pays. C'est ce que révèle le classement « Military Strength Ranking 2026 » publiée hier par le site Global Firepower.Cette année, Séoul a obtenu de bonnes notes notamment dans les catégories de l’artillerie tractée et automotrice, des frégates, ainsi que des effectifs de réservistes.La Corée du Nord a gagné trois places pour atteindre le 31e rang, après avoir occupé le 34e l'an dernier. Le top 4 reste inchangé depuis 2006 avec les Etats-Unis, suivis de la Russie, de la Chine et de l'Inde.L’indice de Global Firepower repose sur plus de 60 critères. En plus des effectifs et des armes, il prend en compte aussi la capacité économique, le potentiel de mobilisation en temps de guerre et le budget de la défense. Plus il est proche de zéro, plus la puissance militaire est considérée comme élevée. La Corée du Sud est évaluée à 0,1642 point.