Numerus clausus : le gouvernement prévoit un manque d’environ 4 000 médecins en 2037

Le gouvernement a affiné ses estimations du nombre de nouveaux médecins nécessaires à l’horizon 2037 : entre 4 262 et 4 800. Sur cette base, le Comité de délibération des politiques médicale du ministère de la Santé devrait poursuivre les discussions sur l’augmentation des quotas d’admission en faculté de médecine à partir de l'année prochaine.En excluant les 600 places déjà réservées à la future école publique de médecine et aux nouvelles facultés régionales, les autorités estiment qu’il faudra augmenter annuellement le nombre d'étudiants de 732 à 840 dans les facultés générales au cours des cinq prochaines années.Pour le calcul, le comité a pris en compte la situation où les promotions 2024 et 2025 suivent actuellement les cours en même temps, en raison du boycott contre le projet de la hausse du numerus clausus. Il envisage également d'appliquer des plafonds d’augmentation différenciés pour les universités nationales et les établissements de petite taille.Le ministère prévoit de recueillir les avis demain lors de la réunion de la commission pour l’innovation médicale, avant d’annoncer le mois prochain les quotas définitifs pour la période 2027 à 2031.