Procès de Kim Keon-hee : le verdict en première instance attendu aujourd'hui

Photo : YONHAP News

Le tribunal du district central de Séoul doit rendre cet après-midi son verdict dans le procès de Kim Keon-hee, poursuivie pour violation de la loi sur les marchés de capitaux et de celle sur les fonds politiques, ainsi que pour trafic d’influence. Le prononcé du jugement en première instance sera retransmis en direct.L'épouse de l'ex-président Yoon Suk Yeol a été inculpée en août dernier par l'équipe d'enquête spéciale dirigée par le procureur indépendant Min Joong-ki. Elle est soupçonnée d'avoir participé à la manipulation du cours de l’action de Deutsch Motors entre 2010 et 2012 et d'en avoir tiré un profit indu. Elle est également accusée d'avoir bénéficié, en complicité avec son mari, de sondages d'opinion fournis gratuitement par l'intermédiaire politique Myeong Tae-gyun en amont de l'élection présidentielle de 2022. Enfin, elle aurait aussi reçu, par le biais du chaman Geon Jin, des produits de luxe offerts par Yun Young-ho, désormais ex-numéro deux de l'Eglise de l'Unification, en échange de soutiens à des projets du groupe religieux.Le 3 décembre dernier, le procureur spécial a requis 15 ans de prison et une amende de deux milliards de wons à son encontre.Par ailleurs, deux autres verdicts en première instance sont également attendus aujourd'hui dans les procès de Yun Young-ho de la secte Moon et du député du Parti du pouvoir du peuple (PPP), Kweon Seong-dong, tous deux accusés d’infraction à la loi sur les fonds politiques.