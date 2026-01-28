Coupang : Harold Rogers comparaîtra devant la police le 30 janvier

Photo : YONHAP News

Selon l'entourage du PDG par intérim de Coupang, ce dernier répondra à la troisième convocation de la police et se présentera devant elle le 30 janvier. Harold Rogers est accusé notamment de destruction de preuves concernant la fuite massive d’informations personnelles de ses clients.Le 1er janvier, au lendemain de son audition parlementaire, il avait quitté la Corée du Sud pour un déplacement professionnel. Pendant son absence, la police avait demandé à deux reprises sa comparution, sans obtenir de réponse. Elle avait ensuite demandé une interdiction de sortie du territoire à son encontre, mais le Parquet l'a rejetée, invoquant son retour volontaire dans le pays qui aurait eu lieu le 21 janvier.Par ailleurs, à la suite de la fuite de données personnelles ayant frappé le géant du commerce en ligne le 2 novembre 2025, le nombre de plaintes de ses clients a bondi. Selon l'Agence coréenne du consommateur (KCA), en décembre dernier, 58 008 cas ont été enregistrés, soit une hausse de 12,4 % en un mois. Notamment, celles concernant les services d’information en ligne ont explosé de 83,3 %.La KCA explique cette hausse par l’augmentation des demandes de résiliation et de remboursement liées aux services d’abonnement.