La Russie renforce la sécurité à sa frontière avec la Corée du Nord

Photo : KBS News

Les autorités russes ont renforcé les contrôles de sécurité à Khassan, ville située à la frontière avec la Corée du Nord, afin notamment de faire barrage à la contrebande de produits illégaux. C’est ce qu’a rapporté mardi NK News.Selon le média américain spécialisé sur le régime de Kim Jong-un, Diagnostika-M, fabricant moscovite d’équipements de sécurité, a livré le 13 janvier deux scanners à rayons X du modèle TS-SCAN 100100 à l’agence fédérale russe chargée de l’aménagement des frontières, qui doit les installer à la gare ferroviaire de Khassan. Conçus pour inspecter des cargaisons volumineuses, ces appareils permettent de détecter avec précision des explosifs, des armes ou des stupéfiants dissimulés.En outre, un nouveau pont routier doté d’un poste de contrôle de véhicules est actuellement en construction dans la zone frontalière le long du fleuve Tumen, pour être inauguré à la mi-juin. Diagnostika-M a indiqué que ses scanners à rayons X pourraient également y être déployés.Ce durcissement des mesures de contrôle intervient dans un contexte de relance des échanges commerciaux entre la Russie et la Corée du Nord, alors que les deux pays se sont déjà fortement rapprochés sur le plan militaire depuis le début de la guerre en Ukraine. Récemment, plusieurs tentatives de contrebande ont été déjouées par les autorités douanières russes. En décembre 2024, par exemple, les douanes de Vladivostok avaient interpellé un ressortissant nord-coréen qui tentait d’embarquer sur un vol à destination de Pyongyang en transportant des pattes d’ours.