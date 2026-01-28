Tir de missiles nord-coréen : coordination entre Séoul, Washington et Tokyo

Photo : EPA / Yonhap

La Corée du Sud, les Etats-Unis et le Japon ont discuté des mesures de coordination face au lancement de missiles balistiques par la Corée du Nord.Selon les autorités japonaises, une concertation téléphonique a eu lieu hier entre Baek Yong-jin, directeur général chargée de la politique de la péninsule coréenne du ministère sud-coréen des Affaires étrangères, Dan Cintron, sous-secrétaire adjoint par intérim du département d’Etat américain, et Otsuka Kengo, directeur général adjoint du Bureau de l’Asie-Océanie du ministère japonais des Affaires étrangères.Les trois hommes ont déclaré que ces exercices constituaient une violation des résolutions du Conseil de sécurité de l'Onu et une menace pour la paix et la sécurité de la communauté internationale. Ils sont également convenus de maintenir une coopération étroite afin de répondre aux provocations de Pyongyang.Pour rappel, plus tôt dans la journée, la Corée du Nord avait procédé au tir de plusieurs missiles balistiques en direction de la mer de l’Est depuis une zone au nord de sa capitale.