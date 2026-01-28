Seollal : la Corée du Sud déploie des mesures pour stabiliser les prix

Photo : YONHAP News

A l’approche de Seollal, le Nouvel an lunaire qui aura lieu le 17 février, le gouvernement a dévoilé une série de mesures destinées à stabiliser les prix. Tout d'abord, il prévoit de mettre sur le marché 270 000 tonnes de produits très demandés pendant la fête, dont le chou coréen, les radis, les pommes, les poires et le bœuf. Soit environ 1,5 fois les volumes habituels.Pour l'achat des produits agricoles, d’élevage et de la pêche, des réductions pouvant aller jusqu’à 50 % seront accordées aussi bien en ligne qu’en magasin. Elles seront toutefois limitées à une fois par semaine jusqu'à 20 000 wons par personne, pour chaque distributeur. Afin de financer ce dispositif, un budget record de 91 milliards de wons, environ 53 millions d'euros, a été débloqué.L'exécutif a également annoncé un renforcement des contrôles contre les hausses abusives des prix. D'avantage d'enquêtes seront menées sur d’éventuelles ententes sur les tarifs des articles très recherchés comme le sucre ou la farine.Des mesures de soutien aux petits commerçants et aux PME sont aussi prévues. 39 000 milliards de wons, l'équivalent de 22,8 milliards d'euros, seront distribués sous forme de prêts et de garanties. En vue de dynamiser les marchés traditionnels, le remboursement des bons d’achat Onnuri sera élargi à 33 milliards de wons ou 19,3 millions d'euros cette année, contre 27 milliards l'an dernier.Enfin, durant les congés du 15 au 18 février, les péages autoroutiers seront gratuits et les services d’appels vidéo seront offerts.