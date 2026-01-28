Aller au menu Aller à la page

Politique

Cho Hyun écarte tout lien avec l’affaire Coupang et la régulation des plateformes en ligne

Write: 2026-01-28 13:48:52Update: 2026-01-28 13:55:35

Photo : YONHAP News

Le ministre sud-coréen des Affaires étrangères a déclaré que la récente annonce de Donald Trump concernant un relèvement des droits de douane sur les produits sud-coréens ne semblait pas liée à la controverse entourant Coupang, dont la maison mère est basée aux Etats-Unis, ni aux propositions de loi visant à réguler les plateformes numériques, que Washington juge préjudiciables aux entreprises technologiques américaines.

Cho Hyun a tenu ces propos mercredi devant la commission parlementaire des affaires étrangères et de la réunification, réunie en séance plénière. Il a précisé qu’il s’agissait d’une conclusion tirée après avoir eu des contacts avec le département d’Etat américain à la suite de l’annonce du locataire de la Maison Blanche.

Le chef de la diplomatie sud-coréenne a par ailleurs estimé qu’il était difficile d’identifier une raison concrète et rationnelle à ce revirement de situation. Selon lui, c’est précisément ce qui expliquerait le deuxième message émis par le dirigeant américain, peu après le premier.

Enfin, Cho Hyun a estimé que cela illustrait le fonctionnement de l’administration Trump, ajoutant que le gouvernement entendait y répondre de manière appropriée.

Pour rappel, Donald Trump avait annoncé, lundi sur sa plateforme Truth Social, qu'il relèverait les droits de douane sur les marchandises sud-coréennes de 15 à 25 %, avant de déclarer le lendemain qu'il trouverait une solution avec Séoul.
