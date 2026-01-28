Les bornes interactives « sans barrières » obligatoires dès aujourd’hui

Photo : KBS News

A partir d'aujourd'hui, l’installation de bornes interactives « sans barrières » deviendra obligatoire en Corée du Sud afin de renforcer l’accès à l’information des personnes en situation de handicap.Cette mesure fait suite à la révision du décret d’application de la loi sur l'interdiction de la discrimination à l'égard des personnes handicapées. Elle concerne les kiosques de commande de paiement, de self check-in, ainsi que ceux de délivrance de documents administratifs.Les établissements et les commerces dotés de bornes tactiles devront désormais utiliser des équipements conformes aux normes d’accessibilité du ministère de la Science et des TIC, et installer des dispositifs permettant d’indiquer leur emplacement par annonce vocale.Toutefois, certains petits commerçants sont exemptés de cette obligation compte tenu de leurs conditions.