Kim Keon-hee condamnée à 1 an et 8 mois de prison en première instance

Photo : YONHAP News

L'ancienne Première dame a été condamnée, cet après-midi, à un an et huit mois d’emprisonnement en première instance par la Cour du district central de Séoul. Une amende de 12,81 millions de wons, l'équivalent de 7 500 euros, lui a également été infligée.La peine est inférieure aux réquisitions de l'équipe du procureur spécial Min Joong-ki, qui avait demandé, lors des plaidoiries finales du mois dernier, 15 ans de prison, 2 milliards de wons d’amende et près de 948 millions de wons de majoration.Cela s'explique par le fait que Kim Keon-hee a été reconnue coupable d'un seul des trois chefs d'accusation portés à son encontre. La justice a jugé qu'elle était partiellement responsable d'avoir accepté des cadeaux de luxe de la part de l'Eglise de l'Unification dans le cadre de lobbying. Les objets n'ayant pas pu être saisis, la Cour a ordonné une amende d'un montant équivalent à leur valeur. Elle a reproché à l’accusée d’avoir instrumentalisé sa position et de ne pas avoir refusé les biens pour ses intérêts personnels.En revanche, l'épouse de Yoon Suk Yeol a été acquittée dans les affaires de la manipulation des cours de l'action de Deutsch Motors et des sondages d’opinion reçu gratuitement de la part de Myung Tae-kyun à l'approche de la campagne présidentielle de 2022.