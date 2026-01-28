Eglise de l’Unification : le député Kweon Seong-dong condamné à 2 ans de prison

Photo : YONHAP News

Le député du Parti du pouvoir du peuple (PPP), Kweon Seong-dong, accusé de violation de la loi sur les fonds politiques, a été condamné hier en première instance à deux ans de prison et une amende de 100 millions de wons.Le tribunal du district central de Séoul l'a reconnu coupable d’avoir reçu, le 5 janvier 2022, 100 millions de wons de la part de Yoon Young-ho, l’ex-numéro deux de l’Eglise de l’Unification, en échange du soutien du gouvernement de Yoon Suk Yeol.Le tribunal a rappelé qu’un député doit, conformément au devoir d’intégrité inscrit dans la Constitution, exercer ses fonctions en faisant passer l’intérêt national en priorité. Les juges estiment que les actes de l’élu ont trahi les attentes des citoyens et ses obligations constitutionnelles.Les juges ont aussi souligné que Kweon Seong-dong avait été procureur pendant quinze ans avant de présider la commission parlementaire de la législation et des affaires juridiques, ce qui fait de lui un juriste expérimenté. Selon eux, il ne pouvait ignorer la portée juridique de ses actes. Le fait qu’il ait nié les accusations dès le début de l’enquête a également été retenu contre lui.