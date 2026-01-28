Sanctuaire Jongmyo : Séoul assure que le projet de Sewoon ne porte pas atteinte à sa valeur

Photo : YONHAP News

La municipalité de Séoul a annoncé avoir soumis à l’Unesco, hier, une réponse affirmant que le projet de réaménagement du district de Sewoon ne porte pas atteinte à la valeur du sanctuaire Jongmyo.La ville souligne les efforts continus déployés pour préserver la valeur universelle exceptionnelle du site. Elle explique que le projet vise notamment à créer un axe vert urbain reliant le sanctuaire et le mont Namsan. La lettre précise aussi que ce réaménagement n’a pas pour objectif de porter atteinte à la valeur d’un bien patrimonial. Concernant les inquiétudes au sujet du paysage et des impacts du projet, la mairie estime que des solutions doivent être recherchées à travers une évaluation objective et des consultations entre les parties concernées.La municipalité a également demandé au Service coréen du patrimoine (KHS) de mettre en place un organe de concertation quadripartite avec les autorités, le monde politique et la société civile. Elle indique que l’impact du projet sur la valeur de Jongmyo, ainsi que la portée, les modalités et l’acceptation d’une évaluation d’impact sur le patrimoine mondial, pourraient y être examinés. Enfin, Séoul affirme vouloir coopérer de bonne foi avec l’Unesco et le Centre du patrimoine mondial afin de trouver une solution conciliant préservation patrimoniale et développement durable de la ville.