Logement : le gouvernement et la majorité discutent de l'augmentation de l’offre dans la région métropolitaine

Photo : YONHAP News

Le gouvernement continuera de présenter des mesures pour accroître l’offre de logements dans la région métropolitaine. Lors d’une réunion tenue ce matin à l’Assemblée nationale, le ministre du Territoire et des Transports a souligné que les volumes d'habitations annoncés cette fois-ci ne marquent pas la fin du processus et a ajouté qu’il ferait des efforts pour que les citoyens puissent réellement sentir que l’administration Lee Jae Myung est pleinement engagée en faveur de l’offre de logements.Kim Yun-deok a précisé que l’an dernier avait été consacré à la mise en place des bases nécessaires. Selon lui, cette année marque la première mise en œuvre concrète des mesures du plan du 7 septembre. Pour rappel, ce programme vise à lancer, d’ici 2030, la construction de 1,35 million de nouveaux logements à Séoul et dans sa région.De son côté, Han Jeoung-ae, présidente de la commission planification des politiques du Minjoo, a indiqué que certains jugent le plan gouvernemental encore trop peu concret ou jugent insuffisants les volumes prévus en zone urbaine. Elle a toutefois estimé que l’annonce de nouveaux volumes de logements reflète la volonté de l’exécutif de compléter ce dispositif, en construisant des habitations dans des quartiers centraux dotés d’infrastructures de proximité, d’équipements culturels et d’emplois.