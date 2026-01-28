Drogue : 8 jeunes sur 10 exposés via les réseaux sociaux à Séoul

Photo : YONHAP News

A Séoul, huit mineurs interpellés pour des infractions liées aux stupéfiants sur dix auraient été exposés à la drogue via les réseaux sociaux. Ces données ont été fournies aujourd’hui par la Commission de la police autonome de Séoul.Le système d’information de la justice pénale de l’Agence nationale de police (KNPA) ne comportant pas de rubrique sur les voies d’approvisionnement, ce chiffre provient d’une analyse des dossiers d’enquête réalisée par des policiers affectés aux écoles. L’étude porte sur 81 mineurs arrêtés pour des affaires de stupéfiants entre janvier et novembre 2025.Des voix s’élèvent pour souligner que la drogue chez les jeunes ne peut pas être réduite aux comportements individuels, mais qu’elle se diffuse à travers un système de distribution organisé et sans contact direct, reposant sur les réseaux sociaux. Les autres voies d’accès mentionnées sont les amis et groupes de pairs (4,9 %), des aînés du quartier (2,5 %) et des rencontres avec des adultes (2,5 %).