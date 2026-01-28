Sous-marins canadiens : Kang Hoon-shik apporte tout son soutien à la candidature sud-coréenne

Photo : YONHAP News

En déplacement à Ottawa afin de soutenir la candidature sud-coréenne pour le renouvellement de la flotte de sous-marins canadiens, le secrétaire général de Lee Jae Myung a affirmé « avoir exprimé en toute sincérité le souhait de participer au projet et laisser désormais le destin agir ».Kang Hoon-shik en a fait état aujourd’hui sur les réseaux sociaux, précisant avoir rencontré « tous les hauts décideurs locaux non seulement en matière de politiques de submersibles, mais aussi des responsables de la coopération industrielle et sécuritaire ».Le chef du cabinet présidentiel a poursuivi que le pays d’Amérique du Nord a la ferme volonté de faire de son programme de sous-marins une occasion de révolutionner ses politiques industrielle et sécuritaire. Et d’ajouter que le mégacontrat permettra à la Corée du Sud aussi de connaître une accélération majeure de son industrie d’armement et de percer aussi le marché des Etats membres de l’Otan, si elle le décroche.Ottawa choisira entre les deux derniers compétiteurs en lice, le consortium mené par le sud-coréen Hanwha Ocean et l’allemand ThyssenKrupp Marine Systems (TKMS).