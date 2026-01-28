Coupang : la police perquisitionne le siège de l'entreprise

Photo : YONHAP News

La police a lancé, ce matin, des perquisitions au siège de Coupang pour recueillir des éléments dans l’enquête visant le député indépendant Kim Byung-kee. Les enquêteurs cherchent à déterminer s’il a exercé une influence sur la direction de l'entreprise pour intervenir dans la gestion d’employés issus de son équipe parlementaire.Les autorités examinent des soupçons selon lesquels, à l’approche de l’audit parlementaire de septembre dernier, le chef du groupe parlementaire du Minjoo de l’époque aurait rencontré Park Dae-joon, ancien dirigeant du géant du commerce en ligne, lors d’un repas coûteux et aurait demandé des mesures défavorables à l’encontre de ses anciens collaborateurs.L’un d’entre eux avait auparavant accusé Kim Byung-kee d’avoir sollicité des faveurs liées à la scolarité et à l’emploi de son enfant, ce qui l'a conduit à l’accuser de représailles avec des figures de l'opposition. Même s’il a effectivement subi des désavantages chez Coupang, l'élu a nié en décembre, sur les réseaux sociaux, avoir demandé un tel traitement.