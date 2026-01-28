Samsung Electronics : résultats records pour le dernier trimestre 2025

Photo : YONHAP News

Au dernier trimestre 2025, Samsung Electronics a enregistré un chiffre d’affaires et un bénéfice net records, qui se sont établis respectivement à 93 800 milliards et à 19 600 milliards de wons, selon ses résultats définitifs, publiés aujourd’hui.Quant au profit opérationnel, il a dépassé la barre des 20 000 milliards, soit un triplement par rapport à la même période de 2024 : 16 400 milliards rien que dans la division Device Solutions (DS), qui comprend l'activité semi-conducteurs.Sur l’année, le bénéfice d’opération devrait s’élever à 43 600 milliards de wons, en hausse de 33,2 % en un an, si ces résultats sont confirmés. Les ventes et le profit net ont grimpé de 10,9 et de 31,2 %, à 333 600 milliards et à 45 200 milliards de wons respectivement.Le conglomérat a décidé de verser un dividende exceptionnel conséquent à ses actionnaires. Une première en cinq ans. Il leur paiera un total de 1 300 milliards de wons, soit 566 wons par action pour l’année fiscale 2025.Son compatriote, SK hynics a lui aussi annoncé, hier, un résultat d’exploitation et de ventes annuelles atteignant 47 200 milliards et 97 100 milliards de wons respectivement. Là aussi, un niveau record, dopé par l’essor de l’intelligence artificielle. Le principal concurrent de Samsung a lui aussi fait valoir qu’il verserait un dividende supplémentaire de l’ordre de 1 000 milliards de wons.