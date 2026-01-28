Lee Jae Myung a reçu l’émissaire spécial de l’émir du Qatar

Photo : YONHAP News

Lee Jae Myung a reçu, hier, le ministre d'Etat aux Affaires étrangères du Qatar, Mohammed ben Abdulaziz Al Khulaifi, en déplacement à Séoul en qualité d’émissaire spécial de l’émir Tamim Ben Hamad Al-Thani. L’occasion pour le président de la République d’afficher son souhait d’affermir la coopération bilatérale et d’inviter le souverain à se rendre en Corée du Sud.Le chef de l'Etat a tenu à souligner que la visite de l’envoyé spécial montre la volonté des deux pays de travailler main dans la main. Il a déclaré s'attendre à ce que Séoul et Doha renforcent une collaboration gagnant-gagnant dans les domaines stratégiques tels que la défense, l’armement, l’investissement et l’énergie.Lee Jae Myung a en outre évoqué le fait que les deux Etats ont établi leurs relations diplomatiques il y a plus de 50 ans et que ces liens ont été hissés au niveau de partenariat stratégique global. Il a souhaité les voir contribuer ensemble à la paix dans la région comme dans le monde.En retour, Mohammed ben Abdulaziz Al Khulaifi s’est engagé à faire des efforts pour concrétiser la volonté commune des deux pays de développer leurs relations.