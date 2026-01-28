La Corée du Sud souhaite renforcer la compétitivité du KOSDAQ

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud poursuivra les politiques visant à renforcer la compétitivité industrielle et à consolider la structure du marché des capitaux.Lors d’une réunion élargie des autorités économiques et financières ce matin, le ministre de l’Economie et des Finances a annoncé que le décret d’application de la loi sur les régimes fiscaux spéciaux serait révisé d’ici février, ce qui permettra d’augmenter le plafond des investissements éligibles à la déduction d’impôt pour les fonds de capital-risque du KOSDAQ. La compétitivité de ce marché sera également renforcée, notamment par une sortie plus rapide des entreprises en difficulté pour consolider la confiance des investisseurs.Par ailleurs, le gouvernement continuera ses efforts pour intégrer les marchés développés MSCI (Morgan Stanley Capital International), et a assuré que l’intégration au WGBI (World Government Bond Index), prévue sur huit mois à partir d’avril, serait mise en œuvre sans difficulté. Il prévoit aussi de réviser des lois fiscales lors de la session parlementaire extraordinaire de février. L'objectif est d’introduire de nouveaux produits financiers bénéficiant d’avantages fiscaux. La réglementation des fonds indiciels (ETF), jugée asymétrique par rapport aux marchés étrangers, sera également rapidement corrigée.Les participants ont noté que le marché boursier sud-coréen affiche une progression des indices supérieure à celle des principales économies et que les taux des obligations d’Etat commencent à se stabiliser. Toutefois, face aux incertitudes externes, telles que les risques de shutdown du gouvernement américain, les politiques douanières imprévisibles et les tensions géopolitiques, un système de surveillance 24 heures sur 24 sera maintenu pour suivre l’évolution des marchés financiers nationaux et internationaux.