« Black Eagles » : premier ravitaillement en vol au Japon

Photo : YONHAP News

Comme prévu, les « Black Eagles » de l’armée de l’air sud-coréenne ont effectué hier une escale de ravitaillement à la base de Naha à Okinawa, au Japon. C’est la première fois que la force aérienne d’autodéfense de l’archipel a transféré du carburant à un appareil en vol de l’armée de l’air de la Corée du Sud.Le vice-ministre nippon de la Défense, Masahisa Miyazaki, a affirmé que cette opération revêt une grande signification, d’autant que la coopération de défense entre les deux voisins est importante dans un contexte où l’environnement de garantie sécuritaire devient de plus en plus rigoureux.La destination finale de l’équipe de voltige aérienne est Riyad, la capitale de l’Arabie saoudite, où se tiendra le mois prochain un salon international de la défense. L’escadron de neuf appareils doit y arriver le 2 février, via plusieurs pays, dont les Philippines, le Vietnam ou la Thaïlande.Par ailleurs, le ministre sud-coréen de la Défense s’est envolé aujourd’hui vers le Japon pour un déplacement de trois jours. Demain, il sera reçu en tête-à-tête avec son homologue, Shinjiro Koizumi, à Yokosuka, sa circonscription natale.