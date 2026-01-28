Logements : 60 000 nouvelles habitations prévues en centre-ville

Photo : YONHAP News

Le gouvernement prévoit de construire 60 000 nouveaux logements dans les centres urbains de la région métropolitaine dans le cadre du plan du 7 septembre. Cette mesure se concentre sur l’utilisation active des terrains vacants et des sites publics situés en centre-ville pour accroître l’offre d'habitations.Séoul en accueillera à elle seule 32 000, dont 13 500 dans l’arrondissement de Yongsan. Parmi eux, 10 000 seront construits dans le quartier d’affaires international autour de la gare de Yongsan, et 2 500 sur le site de l’ancien camp militaire américain Camp Kim.Parmi les zones adjacentes à la capitale, la ville de Gwacheon, dans le Gyeonggi, recevra le plus grand nombre de nouvelles constructions. Le projet en prévoit 9 800 près de l’hippodrome et sur l’ancien site du commandement du contre-espionnage, dans le cadre d’une initiative de ville d’entreprise.Le ministre de l'Economie et des Finances, Koo Yun-cheol, a déclaré que ces habitations seront principalement destinées aux jeunes générations, notamment les jeunes actifs et les couples récemment mariés, afin de réduire leur charge en matière de logement. Les travaux pourraient débuter dès 2027 dans certaines zones.