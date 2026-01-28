Le PPP décide d’exclure son ex-patron Han Dong-hoon

Photo : YONHAP News

Ce jeudi, le conseil suprême du Parti du pouvoir du peuple (PPP), l’un de ses plus hauts organes décisionnels, a entériné l’exclusion de l'ancien patron de la formation, Han Dong-hoon, comme l’avait tranché le 14 janvier le comité d’éthique.La décision a été rendue à l’issue d’un vote de ses neuf membres. La plupart d’entre eux se seraient exprimés pour cette sanction, la plus grave qui puisse être infligée à un élu.Le mouvement conservateur reproche à son ancien chef ainsi qu’à plusieurs membres de sa famille d’avoir tenté de manipuler l’opinion publique. Ils sont soupçonnés d’avoir posté, en novembre 2024, des commentaires critiques envers le président Yoon Suk Yeol et son épouse sur le forum en ligne pour les adhérents du parti.Autrefois, Han Dong-hoon était l’homme de confiance de l’ex-chef de l’Etat, au point que ce dernier l’a nommé à la tête du ministère de la Justice. Ils sont devenus distants en raison d’un désaccord sur la manière de réagir à de multiples soupçons de corruption pesant sur Kim Keon-hee, entre autres.Après la proclamation de la loi martiale en décembre 2024, l’ex-garde des Sceaux était en première ligne pour conduire les députés du PPP à voter pour sa levée au Parlement. Cela a suscité un tollé des partisans de Yoon Suk Yeol, qui soutiennent l’actuel dirigeant du parti, Jang Dong-hyeok.