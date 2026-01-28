Ethique : publication des biens de 362 hauts fonctionnaires

Photo : KBS News

Le comité de l'éthique des fonctionnaires a rendu publique, ce matin, les biens détenus par 362 hauts fonctionnaires ayant connu un changement de statut entre le 2 juillet et le 1er novembre 2025.Celui ayant déclaré le patrimoine le plus élevé est l’ambassadeur de Corée en Chine, Ro Jae-hun, avec un total d’environ 53 milliards de wons, soit 31 millions d’euros, incluant des biens immobiliers, des dépôts bancaires et des titres financiers. Il est suivi par le chef du Service de supervision financière (FSS), Lee Chan-jin (38 milliards de wons).Parmi les ministres en exercice, celui de la Culture, des Sports et du Tourisme, Chae Hwi-young, arrive en tête avec environ 24 milliards de wons, suivi de la ministre des PME et des Startups, Han Seong-sook, (22 milliards de wons). De leur côté, les 25 fonctionnaires travaillant à la Cheongwadae disposent d’un patrimoine moyen d’environ 2,7 milliards de wons.Cette publication des biens, habituellement effectuée à la fin de chaque mois, a eu lieu après un délai d’environ quatre mois en raison de l’incendie survenu en septembre 2025 au Service national des ressources d'information (NIRS).