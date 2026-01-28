Taux de change : la Corée du Sud toujours sous surveillance américaine

Photo : AP / Yonhap News

Les Etats-Unis ont annoncé maintenir la Corée du Sud sur leur liste des pays sous surveillance en matière de taux de change. Le département du Trésor en a fait état dans son rapport semi-annuel sur les politiques macroéconomiques et monétaires des principaux partenaires commerciaux de Washington.Selon le document soumis hier au Congrès, neuf autres nations sont concernées, dont la Chine, le Japon, l’Allemagne et la Suisse.Les Etats-Unis passent en revue les politiques macroéconomiques et monétaires de leurs 20 principaux partenaires commerciaux en vertu de leur loi établie en 2015 en vue de faciliter le commerce extérieur. L’évaluation se fait sur trois critères : l'excédent commercial (plus de 15 milliards de dollars), un surplus courant (plus de 3 % du PIB) ainsi que des achats nets de devises étrangères dépassant 2 % du PIB pendant au moins huit mois de l’année.Quand deux de ces trois conditions sont remplies, le pays rejoint la liste de surveillance.Après l’annonce de Washington, la Cheongwadae a assuré que les autorités sud-coréennes de change poursuivent une communication étroite avec le Trésor américain. Selon la présidence sud-coréenne, ce dernier a réaffirmé dans son rapport que la récente chute du won sud-coréen n’est pas conforme aux fondamentaux économiques du pays.