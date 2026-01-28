Logements : diminution des indicateurs de l’offre en 2025

Photo : YONHAP News

Les indicateurs de l'offre de logements en 2025 ont tous diminué par rapport à 2024. C’est ce qu’indiquent des statistiques publiées ce matin par le ministère du Territoire, des Infrastructures et des Transports.Le nombre de permis de construire a baissé de 12,7 % pour atteindre environ 380 000, tandis que les commencements de construction ont diminué de 10,1 %, les ventes d’habitations collectives de 14,1 % et l’achèvement des constructions de 17,8 %. En particulier, le nombre de logements proposés à la vente a largement reculé à Séoul et dans la région métropolitaine.En décembre 2025, le volume des transactions immobilières résidentielles a atteint 63 000, soit une hausse de 2,4 % par rapport au mois précédent. Cependant, celui d'appartements a légèrement diminué.Le nombre de location a atteint 254 000, en augmentation de 22,2 %. La transition du « jeonse », un système de location par dépôt, vers la location à loyer mensuel s'est accélérée, avec une part de plus de 60 % de contrats parmi les baux résidentiels. De plus, les logements invendus à l'échelle nationale ont affiché une baisse de 3,3 %.