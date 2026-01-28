Droits de douane : Séoul tente de convaincre Washington de sa volonté d’appliquer leur accord

Photo : YONHAP News

Après son déplacement au Canada, le ministre de l’Industrie et du Commerce s’est rendu hier à Washington pour tenter de convaincre Washington que Séoul mettra bien en œuvre l’accord commercial bilatéral, scellé l’an dernier. Un traité qui prévoit notamment 350 milliards de dollars d’investissements aux Etats-Unis.Kim Jung-kwan en a fait part à son homologue Howard Lutnick, le même jour. Les deux hommes, qui doivent se retrouver aujourd'hui, ne sont pas parvenus à une quelconque conclusion.Pour rappel, lundi, Donald Trump avait annoncé, sur les réseaux sociaux, qu’il augmenterait de 15 à 25 %, les taxes à l’importation sur les automobiles, le bois et les médicaments sud-coréens, entre autres, invoquant le retard dans l’application des promesses. Le lendemain, il a rétropédalé, assurant qu’il allait trouver une solution avec la Corée du Sud.Séoul avait réagit à ces menaces en dépêchant Kim Jung-kwan sur place. Son ministre délégué au Commerce, Yeo Han-koo, doit le rejoindre aujourd’hui. Les deux principaux responsables de la politique commerciale sud-coréenne joindront leurs efforts pour arriver à un dénouement.