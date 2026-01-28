Koo Yun-cheol s’entretient avec la délégation de Moody's

Photo : KBS News

Le vice-Premier ministre à l'Economie a rencontré, hier à Séoul, la délégation annuelle de Moody's. C’est ce qu’a annoncé, ce matin, le ministère des Finances.Koo Yun-cheol a expliqué que, malgré une situation difficile, la croissance économique de la Corée du Sud s’était redressée au second semestre 2025 pour dépasser les prévisions initiales. Il a également souligné que les semi-conducteurs, l'industrie de la défense, ainsi que les technologies innovantes dont l'intelligence artificielle (IA) étaient des éléments clés pour maintenir et améliorer la compétitivité économique du pays. Il a ajouté que Séoul soutenait de manière globale ces domaines par des mesures d'investissement et d'assouplissement des régulations.Concernant l'impact de l'adoption de l'IA sur l'emploi, une question posée par l'agence de notation financière internationale, le ministre a répondu que la transition vers l'IA et le développement de nouvelles industries permettraient la création de nouveaux emplois. Il a également déclaré que le gouvernement sud-coréen s’efforçait de maintenir la stabilité géopolitique et de gérer la dette nationale, et qu'il prévoyait de renforcer la croissance économique par des réformes fiscales et structurelles.