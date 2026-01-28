Unesco : demande d'inscription des Fortifications de la capitale Hanyang au patrimoine mondial

Photo : YONHAP News

L’Administration de l’héritage culturel de Corée a soumis une demande d'inscription des Fortifications de la capitale Hanyang en tant que patrimoine mondial de l'Unesco. Après avoir présenté son premier projet de demande en septembre 2025, elle l’a révisé et complété pour remettre la version finale.Ce site permet de découvrir le système de défense de la capitale à l’époque du royaume de Joseon. Il présente une structure interconnectée comprenant Hanyangdoseong, dit la muraille de Séoul, et la forteresse du mont Bukhan.L'Unesco évaluera la valeur historique et culturelle de cet héritage, avant d'effectuer une inspection en collaboration avec le Conseil international des monuments et des sites (ICOMOS).La décision finale concernant son inscription sera prise lors de la réunion du Comité du patrimoine mondial en juillet 2027. Si la demande est acceptée, les Fortifications de la capitale Hanyang deviendront le 18e patrimoine mondial de la Corée du Sud.