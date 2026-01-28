Séoul-Ottawa : conclusion d’un MOU visant à renforcer la coopération industrielle

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud et le Canada ont signé un protocole d’entente (MOU) afin de renforcer leur coopération industrielle.D’après le ministère canadien de l’Industrie, sa patronne Mélanie Joly, et son homologue sud-coréen, Kim Jung-kwan, ont signé le document hier à Ottawa. Un accord de principe visant à travailler main dans la main dans les filières de la mobilité future et à mettre en place un comité de coopération industrielle. Il préconise également d’approfondir le partenariat stratégique global entre les deux Etats, en plaçant au centre des priorités la prospérité économique et la résilience des chaînes d’approvisionnement.Conformément à cet engagement, les deux pays ont décidé de créer un forum dédié et d’élargir la présence de l’industrie automobile sud-coréenne au Canada ainsi que d'augmenter les possibilités pour ce dernier de construire des véhicules électriques.En déplacement dans la capitale canadienne en qualité d’envoyé spécial de Lee Jae Myung, le chef du cabinet présidentiel en a fait mention lui aussi. Dans un message publié mardi sur son compte facebook, Kang Hoon-shik a affirmé que si Séoul et Ottawa affermissent leur collaboration stratégique dans l’industrie automobile, ils pourront forger un modèle mutuellement bénéfique.