PPP : l’exclusion de Han Dong-hoon cristallise les tensions

Photo : YONHAP News

Le conflit se cristallise au sein du Parti du pouvoir du peuple (PPP), après que son conseil suprême a décidé hier d’exclure Han Dong-hoon, qui avait dirigé la formation de juillet à décembre 2024.Les soutiens de l’ex-patron expriment ouvertement leur indignation, dénonçant « un acte scissionniste » et réclamant le départ de l’actuel chef, Jang Dong-hyeok, en conflit avec son prédécesseur expulsé, ainsi que d'autres dirigeants du mouvement conservateur. Ceux-ci s’abstiennent de réagir, répétant seulement que la décision a été prise après avoir consulté l’opinion publique et que Jang Dong-hyeok n’a aucune intention de lâcher les rênes. Dans ce contexte, celui-ci est allé rendre un dernier hommage à l’ex-Premier ministre, Lee Hae-chan, démocrate, décédé dimanche.En deuil après la disparition de l’une de ses figures emblématiques, le Minjoo prépare ses obsèques, qui auront lieu demain. Le parti au pouvoir reprendra le travail parlementaire la semaine prochaine, au cours d'une nouvelle session extraordinaire de l’Assemblée débutant le 2 février. Avant même son ouverture, un bras de fer s’annonce déjà autour de plusieurs projets ou proposition de loi controversés.La formation présidentielle veut aussi accélérer les négociations visant à fusionner avec le Parti de la Reconstruction de la Corée, la deuxième composante de l’opposition, progressiste.