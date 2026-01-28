Milan-Cortina 2026 : une partie de la délégation sud-coréenne en route pour l’Italie

Photo : YONHAP News

45 membres de la délégation sud-coréenne se sont envolés ce matin pour l’Italie, théâtre des Jeux olympiques d’hiver de Milan-Cortina 2026. Parmi eux des patineurs de short track et de vitesse, la cheffe de l’équipe Lee Soo-kyung ainsi que des responsables du Comité olympique sud-coréen.Pour cette édition, la Corée du Sud enverra 130 personnes dont 71 athlètes, avec pour objectif de remporter trois médailles d’or et une place dans le top 10 du classement général. La dernière fois qu'elle l'avait intégré, c'était aux Jeux de Pyeongchang en 2018, où elle avait pris la 7e place avec cinq médailles d’or, huit d’argent et quatre de bronze.Organisés dans plusieurs régions d’Italie, dont Milan et Cortina d’Ampezzo, les Jeux s’ouvriront le 6 février dans le Stade San Siro à Milan. Pendant 17 jours, près de 2 900 athlètes de plus de 90 comités nationaux olympiques concourront dans 116 disciplines.L'équipe sud-coréenne disputera sa première épreuve le 5 février au matin avant la cérémonie d'ouverture, avec le curling double mixte au Cortina Curling Olympic Stadium.