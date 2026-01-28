Coupang : Harold Rogers interrogé par la police pour la première fois

Photo : YONHAP News

Le PDG par intérim de Coupang s'est présenté à la police cet après-midi, à la suite de la fuite massive d'informations personnelles de ses clients. Le groupe de travail de la police métropolitaine de Séoul chargé de l'affaire l'a convoqué notamment pour entrave à l’exercice de la fonction publique. C'est sa première audition, un mois après la mise en place de cette cellule.Arrivé au siège de la police de Séoul à près de 14h, Harold Rogers a déclaré que son entreprise coopérerait pleinement avec l’enquête menée par les autorités sud-coréennes, comme elle l’avait toujours fait.Les enquêteurs prévoient de l’interroger d'abord sur les circonstances dans lesquelles Coupang a pris contact avec le suspect de la fuite en Chine à l’insu de la police, et récupéré et analysé son ordinateur portable.En vertu de ses propres investigations, la plateforme de commerce en ligne avait annoncé que seules 3 000 comptes clients avaient été touchés. Toutefois la police estime que 30 millions sont en réalité concernés, la soupçonnant d’avoir dissimulé certaines preuves ou minimisé l’ampleur de l’incident.Lors d’une audition parlementaire, Harold Rogers avait affirmé que le Service national du renseignement (NIS) avait ordonné de mener cette enquête interne, une déclaration niée par ce dernier.