Lee Jae Myung préside une réunion stratégique sur l’entrepreneuriat national

Le chef de l'Etat a présidé cet après-midi, à la Maison Bleue, une réunion stratégique sur l’ère de l’entrepreneuriat national. L'évènement a été organisé pour présenter la feuille de route du gouvernement en la matière et recueillir les avis du terrain.La rencontre a rassemblé une cinquantaine de participants, dont des futurs entrepreneurs, des fondateurs de startups technologiques, des organismes de formation spécialisée, ainsi que des dirigeants d’organisations économiques concernées.Après le discours d’ouverture du président, le vice-Premier ministre à l'Economie, Koo Yun-cheol, a présenté un plan visant à stimuler une dynamique en faveur des startups. La ministre des PME et des Startups, Han Seong-sook, de son côté, a exposé le projet « Entrepreunariat pour tous ».La discussion qui a suivi a porté sur les initiatives gouvernementales, le rôle de l’Etat dans la croissance durable des startups après leur création, ainsi que le développement des écosystèmes entrepreneuriaux dans les régions.Lors de sa conférence de presse du Nouvel an, le 21 janvier, Lee Jae Myung avait déclaré vouloir ouvrir une ère de l'essor des startups afin de permettre aux jeunes entrepreneurs de relever librement les défis et d’explorer pleinement la voie de l’innovation.