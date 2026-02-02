Fitch : la Corée du Sud reste à AA

Photo : YONHAP News

Fitch Ratings a annoncé, vendredi dernier, maintenir la note de la Corée du Sud à AA- ainsi que des perspectives stables.L'agence de notation américaine a salué « une structure financière externe solide, des exportations dynamiques et une performance macroéconomique stable » tout en avertissant que la dette publique croissante risque de ronger le portefeuille crédit du pays. Les risques géopolitiques liés à la Corée du Nord, les défis structurels liés au vieillissement démographique et la vulnérabilité aux chocs extérieurs due à une forte dépendance commerciale ont été néanmoins soulignés. Mais d'après elle, les politiques économiques sud-coréennes sont suffisamment flexibles pour gérer ces risques à court terme.Fitch prévoit que le taux de croissance du PIB sud-coréen passera de 1,0 % en 2025 à 2,0 % cette année, grâce notamment à la consommation privée malgré le facteur négatif que sont les droits de douane réciproques américains. Quand à la croissance potentielle, elle a été revue à la baisse de 2,1 à 1,9 %, en raison de la diminution de la population active. Même si le gouvernement renforce les moyens d'améliorer la productivité en investissant massivement dans l'IA et les industries de technologies de pointe.