Corée du Nord : inauguration du complexe de serres à Sinuiju

Photo : YONHAP News

La Corée du Nord a achevé la construction d'une grande ferme de serre à Sinuiju, dans la province de Pyongan du Nord. Ce vaste complexe agricole de 4,5 km² érigé sur l'île de Wihwa, gravement touchée par des inondations à l'été 2024, a été désigné comme un projet prioritaire.La KCNA a rapporté ce matin que la cérémonie d’inauguration s'était tenue hier en présence de Kim Jong-un. Il y a salué une transformation majeure qui le surprend lui-même et s'est dit heureux de voir qu'un nouvel espace de vie est créé à l'abri des inondations. Il a notamment déclaré que les soldats et les jeunes ayant participé au chantier avaient prouvé une nouvelle fois qu’ils méritaient d’être qualifiés comme l'unité d’élite la plus puissante de la révolution.Après avoir visité les installations, le dirigeant nord-coréen a déclaré que le pays traversait une phase clé d'une réforme fondamentale des régions, qualifiant cette ferme comme l’un des projets les plus vastes menés durant le huitième mandat du Comité central du Parti des travailleurs.Les autorités devraient mettre en avant ce chantier comme leur principal accomplissement lors du neuvième congrès du parti, attendu ce mois-ci.