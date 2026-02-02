Défense : Hanwha Aerospace décroche un contrat en Norvège

Hanwha Aerospace a signé, le 30 janvier, un contrat d’un montant de 922 millions de dollars avec l’Agence norvégienne du matériel de défense (NDMA). L’accord comprend notamment la livraison de 16 lance-roquettes multiples Chunmoo, de missiles guidés et un soutien général de la logistique militaire.
La cérémonie de signature, organisée le jour même en Norvège, s’est déroulée en présence de Kang Hoon-sik, secrétaire général de la présidence, et de Marte Gerhardsen, vice-ministre norvégienne de la Défense.
Le fabricant d'armes sud-coréen a souligné que l’appui de Séoul avait joué un rôle clé pour décrocher le marché. En octobre dernier, Kang Hoon-sik s’était rendu en Norvège pour remettre une lettre du président Lee Jae Myung. Le mois suivant, le ministre de la Défense Ahn Gyu-back avait rencontré son homologue norvégien Tore Onshuus Sandvik.
Hanwha Aerospace a également expliqué que l'exécutif avait proposé un soutien logistique à long terme, ainsi que des coopérations industrielles, des dispositifs difficiles à proposer par une entreprise seule, ce qui a contribué à obtenir ce résultat.