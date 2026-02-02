Défense : Hanwha Aerospace décroche un contrat en Norvège

Photo : YONHAP News

Hanwha Aerospace a signé, le 30 janvier, un contrat d’un montant de 922 millions de dollars avec l’Agence norvégienne du matériel de défense (NDMA). L’accord comprend notamment la livraison de 16 lance-roquettes multiples Chunmoo, de missiles guidés et un soutien général de la logistique militaire.La cérémonie de signature, organisée le jour même en Norvège, s’est déroulée en présence de Kang Hoon-sik, secrétaire général de la présidence, et de Marte Gerhardsen, vice-ministre norvégienne de la Défense.Le fabricant d'armes sud-coréen a souligné que l’appui de Séoul avait joué un rôle clé pour décrocher le marché. En octobre dernier, Kang Hoon-sik s’était rendu en Norvège pour remettre une lettre du président Lee Jae Myung. Le mois suivant, le ministre de la Défense Ahn Gyu-back avait rencontré son homologue norvégien Tore Onshuus Sandvik.Hanwha Aerospace a également expliqué que l'exécutif avait proposé un soutien logistique à long terme, ainsi que des coopérations industrielles, des dispositifs difficiles à proposer par une entreprise seule, ce qui a contribué à obtenir ce résultat.