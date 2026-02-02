Logement : Lee Jae Myung invite le PPP à ne plus défendre la spéculation immobilière

Photo : YONHAP News

Le président de la République a critiqué le Parti du pouvoir du peuple (PPP) qui avait condamné le projet gouvernemental d'offre de logements, qui l'avait décrit comme une politique de fortune et de rationnement.Lee Jae Myung a partagé sur les réseaux sociaux un article rapportant les propos du porte-parole de la première force de l'opposition en lui demandant de ne plus défendre la spéculation immobilière qui pourrait détruire l'économie nationale et donner un caractère idéologique à toute mesure gouvernementale.Le chef de l'Etat a également partagé un article sur une maison à vendre d'urgence, située dans le quartier de Gangnam à Séoul, au prix réduit d'environ 400 millions de wons, soit d'un peu plus de 231 000 euros, à la suite de l'annonce de la fin de l'exemption des taxes majorées sur la plus-value immobilière pour les propriétaires de plusieurs logements.Lee Jae Myung a récemment posté plusieurs messages qui exposent sa volonté de stabiliser le marché immobilier. Dans ce contexte, le gouvernement a annoncé jeudi dernier son projet de construction de 60 000 nouveaux logements dans les centres urbains de la région métropolitaine. Cette mesure se concentre sur l’utilisation active des terrains vacants et des sites publics situés en centre-ville pour accroître l’offre d'habitations.