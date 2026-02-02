Aller au menu Aller à la page

Recherche

Korean
Recherche

Français

About KBS Go to KBS
Go Top

Economie

Droits de douane américains : pas d'entente entre Séoul et Washington

Write: 2026-02-02 11:41:33Update: 2026-02-02 12:25:49

Droits de douane américains : pas d'entente entre Séoul et Washington

Photo : YONHAP News

Les deux séances de discussions entre le ministre sud-coréen de l’Industrie et du Commerce et son homologue américain, tenues jeudi et vendredi derniers à Washington, n'ont pas abouti à une entente. 

Après le dernier entretien, Kim Jung-kwan avait fait savoir aux journalistes que Howard Lutnick s'étaient compris et avaient cherché à trouver un compromis. Il a ajouté que des échanges supplémentaires, probablement en visioconférence, seront nécessaires pour parvenir à s'accorder.

Durant les réunions, le ministre sud-coréen avait tenté de convaincre Washington que Séoul mettra bien en œuvre l’accord commercial bilatéral, scellé l’an dernier et qui prévoit notamment 350 milliards de dollars d’investissements aux Etats-Unis, afin de faire revenir Donald Trump sur sa décision de relever de 15 à 25 % les droits de douanes sur les automobiles, le bois et les médicaments sud-coréens, entre autres. Selon le président américain cette mesure est nécessaire pour obliger la Corée du Sud à tenir ses promesses.

Kim Jung-kwan a également rencontré le secrétaire à l'Energie Chris Wright pour accélérer les discussions sur la coopération bilatérale dans l'énergie et les ressources. Ils se sont mis d'accord pour ouvrir un canal de consultations.
Liste

Contenus recommandés

Close

Notre site utilise des cookies et d'autres techniques pour offrir une meilleure qualité de services. En continuant à visiter le site, vous acceptez l'usage de ces techniques et notre politique. Voir en détail >