Droits de douane américains : pas d'entente entre Séoul et Washington

Photo : YONHAP News

Les deux séances de discussions entre le ministre sud-coréen de l’Industrie et du Commerce et son homologue américain, tenues jeudi et vendredi derniers à Washington, n'ont pas abouti à une entente.Après le dernier entretien, Kim Jung-kwan avait fait savoir aux journalistes que Howard Lutnick s'étaient compris et avaient cherché à trouver un compromis. Il a ajouté que des échanges supplémentaires, probablement en visioconférence, seront nécessaires pour parvenir à s'accorder.Durant les réunions, le ministre sud-coréen avait tenté de convaincre Washington que Séoul mettra bien en œuvre l’accord commercial bilatéral, scellé l’an dernier et qui prévoit notamment 350 milliards de dollars d’investissements aux Etats-Unis, afin de faire revenir Donald Trump sur sa décision de relever de 15 à 25 % les droits de douanes sur les automobiles, le bois et les médicaments sud-coréens, entre autres. Selon le président américain cette mesure est nécessaire pour obliger la Corée du Sud à tenir ses promesses.Kim Jung-kwan a également rencontré le secrétaire à l'Energie Chris Wright pour accélérer les discussions sur la coopération bilatérale dans l'énergie et les ressources. Ils se sont mis d'accord pour ouvrir un canal de consultations.