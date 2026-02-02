Les divisions internes se poursuivent au Minjoo et au PPP

Photo : KBS News

Les conflits internes se prolongent aussi bien au sein de la majorité que de l’opposition. Pour le Minjoo, les désaccords portent sur la fusion avec le Parti de la Reconstruction de la Corée (PRC). Le chef de la formation présidentielle, Jung Chung-rae, a déclaré que la décision finale serait prise par les membres, tout en soulignant la nécessité de former un front uni pour remporter les élections locales.Toutefois, cette proposition a été vivement contestée lors d’une réunion de la direction du parti. La députée Lee Un-ju a dénoncé que derrière ce projet se cacherait l'ambition de Cho Kuk, patron du PRC, de diriger le Minjoo, voire se présenter à la prochaine élection présidentielle.Du côté du Parti du pouvoir du peuple (PPP), la situation reste également tendue après l’exclusion de l’ancien président du mouvement, Han Dong-hoon. La première force de l'opposition tente de changer la donne en concentrant ses attaques sur le gouvernement, notamment autour de la politique immobilière et des négociations tarifaires entre Séoul et Washington.La formation conservatrice a également engagé une réorganisation, en nommant le député Cho Jung-hun à la tête du comité chargé du recrutement des talents. Malgré ces efforts, la division interne reste loin de s'apaiser. La direction prévoit de tenir cet après-midi une réunion plénière des députés pour expliquer les circonstances de l’expulsion de Han Dong-hoon.