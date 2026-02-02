Bourse : le gouvernement mise sur l'IA pour lutter contre les pratiques déloyales

Photo : YONHAP News

Face aux pratiques déloyales de plus en plus sophistiquées sur les marchés boursiers, le gouvernement s'appuie sur l'intelligence artificielle (IA). La Commission des services financiers (FSC) et la Korea Exchange (KRX) ont annoncé le lancement d’un système de détection par IA des transactions anormales en ligne, à compter de demain.Concrètement, l'IA apprendra à partir de publications en ligne et de vidéos YouTube liées à des valeurs autrefois jugés anormales. Sur cette base, elle note les titres cotés en temps réel afin d’identifier ceux à risque.L'IA sera aussi déployée pour surveiller le marché des cryptoactifs. Le Service de surveillance financière (FSS) a développé un système capable de détecter automatiquement, à la seconde près, les segments suspects de manipulation des prix, en intégrant des algorithmes d’IA à sa plateforme d’analyse des transactions VISTA.Les tests de performance ont confirmé sa fiabilité. Le système a permis de retrouver les zones déjà repérées lors des enquêtes précédentes, mais aussi de nouveaux segments suspicieux.