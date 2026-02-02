Parlement : la session extraordinaire commence aujourd’hui

Photo : YONHAP News

La session extraordinaire de l'Assemblée nationale s'est ouverte aujourd'hui. Un bras de fer s'annonce notamment autour des projets de réforme judiciaire. Le projet de loi spécial sur la gestion stratégique des investissements entre la Corée du Sud et les Etats-Unis, ainsi que celui sur la déformation de la loi figurent parmi les textes qui divisent. La révision du droit commercial visant à rendre obligatoire l’annulation des actions propre des entreprises suscite aussi de vives polémiques.Hier, Han Jeoung-ae, cheffe du comité de politique du Minjoo, a indiqué que la formation au pouvoir ferait avancer les lois de réforme au cours de cette session, ajoutant que 85 projets de loi liés à la vie des citoyens, actuellement en suspens, seraient adoptés avant le Nouvel an lunaire.Le parti présidentiel prévoit d’accélérer l’examen du texte sur les investissement aux Etats-Unis, afin de soutenir la mise en œuvre des accords tarifaires entre Séoul et Washington. Toutefois, le Parti du pouvoir du peuple (PPP) s’y oppose, estimant que ces derniers, nécessitant un budget titanesque, une ratification parlementaire est indispensable. Concernant le texte amendé sur le droit commercial, le PPP dénonce un dispositif contraignant pour les entreprises et réclame sa modification.