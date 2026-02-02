Aller au menu Aller à la page

Recherche

Korean
Recherche

Français

About KBS Go to KBS
Go Top

Politique

Sondage : la popularité de Lee Jae Myung à 54,5 %

Write: 2026-02-02 15:32:15Update: 2026-02-02 15:41:00

Sondage : la popularité de Lee Jae Myung à 54,5 %

Photo : YONHAP News

54,5 % des sud-Coréens jugent le bilan de Lee Jae Myung positif. C'est ce que révèle un sondage réalisé par Realmeter entre le 26 et le 30 janvier à la demande du quotidien Energy Economic News, auprès de 2 516 adultes. La cote de popularité du président de la République a augmenté de 1,4 point par rapport à la semaine dernière. 40,7% portent un regard critique sur son action.

Le cabinet a attribué cette hausse au soutien accru des petits commerçants et des femmes au foyer, dans un contexte d'embellie prolongée des marchés boursiers. Il a ajouté que les mesures immobilières du 29 janvier et le retour des impôts élevés sur les plus-values y avaient également joué un rôle.

Par ailleurs, dans un autre sondage mené les 29 et 30 auprès de 1 005 habitants, le Minjoo, le parti au pouvoir, a recueilli 43,9 % de soutien, soit une progression de 1,2 point sur une semaine. Le Parti du pouvoir du peuple (PPP) a enregistré 37 %, suivi du Nouveau parti de la réforme (3,2 %) et du Parti de la Reconstruction de la Corée (3,1 %).

Le niveau de confiance des deux enquêtes est de 95 % avec une marge d'erreur de ±2,0 points pour la première et de ±3,1 points pour la seconde.
Liste

Contenus recommandés

Close

Notre site utilise des cookies et d'autres techniques pour offrir une meilleure qualité de services. En continuant à visiter le site, vous acceptez l'usage de ces techniques et notre politique. Voir en détail >