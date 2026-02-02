Corruption : Kim Keon-hee fait appel de sa condamnation

Photo : YONHAP News

Condamnée à un an et huit mois de prison, Kim Keon-hee a fait appel aujourd'hui auprès de la Cour du district central de Séoul. Alors que l'équipe du procureur spécial Min Joong-ki avait de même le 30 janvier, un nouveau bras de fer s'annonce en deuxième instance.Les avocats de l'ancienne Première dame ont déclaré que cette décision visait à faire la lumière sur la vérité, contestant le fait qu'elle aurait reçu des cadeaux de luxe de la part de l'Eglise de l'Unification dans le cadre de lobbying, retenu par le tribunal. Concrètement, ils ont nié la réception d'un collier Graff d'une valeur de plus de 62 millions de wons, soit 35 000 euros.La défense a également souligné que les soupçons relatifs au sac de Chanel qu’elle aurait accepté en juillet 2022 ne sont pas liés à une sollicitation, du fait que les demandes invoquées par le procureur dépassent la capacité d’une épouse de président, telles que l’accueil d’un cinquième bureau des Nations Unies en Corée du Sud.Pour rappel, le procureur avait demandé, lors des plaidoiries finales, 15 ans de prison, 2 milliards de wons d’amende et près de 948 millions de wons de majoration.