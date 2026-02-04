Moscou-Séoul : leurs relations dépendent de la question du soutien en arme à Kyiv

Photo : TASS / Yonhap

La Russie tiendra compte, dans l’élaboration de ses futures relations avec la Corée du Sud, du respect par Séoul de la « ligne rouge » concernant la fourniture d’armes létales à l’Ukraine, ainsi que de son refus de suivre la campagne de sanctions à son égard menée par les pays occidentaux. C’est ce qu’a déclaré lundi le ministère russe des Affaires étrangères sur son site, en réponse à une question d’un média sud-coréen portant sur la position de Moscou concernant la situation dans la péninsule coréenne.La diplomatie russe a en outre relevé que les relations bilatérales s’étaient fortement dégradées en raison des actes inamicaux du précédent gouvernement sud-coréen. Selon elle, l’administration du président Lee Jae Myung a certes affiché sa volonté de normaliser le dialogue politique ainsi que les relations commerciales et économiques mais ses actions concrètes seraient liées à la création de conditions extérieures favorables, notamment au règlement du conflit en Ukraine.Le ministère russe a néanmoins souligné que les deux pays s’étaient mutuellement fait part de leurs approches de principe par le biais de canaux diplomatiques. A ce titre, il a cité la rencontre entre les chefs de la diplomatie des deux pays, Cho Hyun et Sergueï Lavrov, en septembre dernier en marge de l’Assemblée générale des Nations unies.