Nouveau déplacement de Cho Hyun à Washington

Photo : YONHAP News

Le ministre des Affaires étrangères se rend aujourd’hui à Washington pour assister à une réunion internationale sur les minéraux critiques, qui se tiendra demain. C’est l’administration Trump qui l’organise afin de discuter de la coopération visant à stabiliser et diversifier les chaînes d'approvisionnement en minerais essentiels, ainsi que de contrer à terme la mainmise chinoise. Les pays du G7 et plusieurs autres producteurs importants y sont conviés.En marge de cette conférence, Cho Hyun s’entretiendra, ce mardi, avec son homologue Marco Rubio pour leur premier tête-à-tête depuis la publication, en novembre dernier, de la fiche d’information conjointe détaillant l'accord commercial finalisé le mois précédent. Les deux hommes devraient échanger pour l’essentiel sur les mesures visant à accélérer sa mise en œuvre dans un contexte où, la semaine dernière, Donald Trump a soudainement menacé de relever à nouveau les droits de douane sur certains produits sud-coréens à 25 %, accusant Séoul de tarder à l'appliquer.Les chefs de la diplomatie des deux pays discuteront également de plusieurs autres points essentiels de l’accord, en vertu duquel la Corée du Sud a obtenu le soutien américain pour étendre son autorité sur l'enrichissement de l'uranium et le retraitement du combustible usé, et pour construire des sous-marins à propulsion nucléaire.