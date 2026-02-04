Visite à Séoul de la rapporteuse spéciale de l’Onu sur les droits de l’Homme en Corée du Nord

Photo : YONHAP News

La rapporteuse spéciale des Nations unies sur la situation des droits de l’Homme en Corée du Nord est arrivée lundi à Séoul pour une visite officielle. Elizabeth Salmón a entamé son programme par un entretien avec la vice-ministre sud-coréenne des Affaires étrangères, Kim Jin-a.Selon le ministère, lors de cette rencontre, l’officielle sud-coréenne a salué les efforts déployés par son interlocutrice pour sensibiliser la communauté internationale à la question des droits fondamentaux dans le nord de la péninsule. Elle a également exprimé le souhait de la voir poursuivre son action en faveur d’une amélioration concrète de la situation des droits humains des habitants nord-coréens.De son côté, la rapporteuse onusienne a fait part de sa volonté de continuer à œuvrer afin d’encourager Pyongyang à coopérer avec la communauté internationale, tout en apportant le soutien nécessaire aux efforts visant à promouvoir le dialogue et l’engagement avec le régime nord-coréen.Au cours de son séjour, elle rencontrera des responsables des ministères des Affaires étrangères, de la Réunification et de la Justice avant de tenir une conférence de presse vendredi. Elle présentera par ailleurs un rapport sur la situation des droits de l’Homme en Corée du Nord lors de la session du Conseil des droits de l’Homme de l'Onu en mars prochain, ainsi qu’à l’Assemblée générale prévue en septembre.