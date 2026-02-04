Elections locales : début de l’enregistrement des candidats préliminaires

Photo : YONHAP News

A 120 jours des élections locales, prévues le 3 juin, l’inscription des candidats préliminaires aux 17 postes de chefs de collectivités territoriales autonomes, ainsi qu’à ceux de recteurs d’académie, s’est ouverte ce mardi. Les enregistrements aux postes de conseillers municipaux et de chefs des autorités locales de base débuteront également dans les jours à venir, avant l’ouverture de l’inscription officielle prévue le 14 mai.Une fois inscrits, les prétendants provisoires peuvent mener une campagne électorale de manière restreinte. Ils sont notamment autorisés à ouvrir un local de campagne, à distribuer des cartes de visite et à expédier des tracts électoraux.Ces élections devraient offrir aux citoyens l’occasion de juger le bilan d’une année du gouvernement de Lee Jae Myung et du Minjoo, le parti au pouvoir. Elles devraient aussi leur permettre d’exprimer leur appréciation des actions menées par le Parti du pouvoir du peuple (PPP), l’ex-parti présidentiel devenu la principale force d’opposition, depuis la crise provoquée par la proclamation de la loi martiale par l’ancien président Yoon Suk Yeol en décembre 2024.Pour remporter une troisième victoire électorale nationale, après les législatives de 2024 et la présidentielle anticipée de 2025, le Minjoo cherche à maintenir l’attention des électeurs sur la nécessité de sanctionner les responsables de l’« insurrection ». Le parti de centre-gauche pourrait également insister sur l’importance d’élire des responsables locaux capables de communiquer efficacement avec le gouvernement central et le président de la République, alors que le processus de fusion administrative est en cours à travers le territoire.De son côté, le PPP devrait mettre en avant les défaillances des politiques gouvernementales dans des domaines étroitement liés à la vie quotidienne des citoyens, notamment l’immobilier. La formation conservatrice entend ainsi s’imposer comme un contrepoids crédible face au pouvoir en place.