Bio-santé : l’industrie sud-coréenne s’attend à une croissance inédite en 2026

Le secteur sud-coréen de la bio-santé devrait connaître une croissance sans précédent de 20,8 % cette année pour atteindre 290 milliards de dollars contre 240 milliards en 2025. C’est ce qu’indiquent les estimations publiées mardi par l’Institut coréen du développement de l’industrie de la santé (KHIDI).Ces perspectives favorables s’expliquent notamment par les exportations attendues, qui devraient atteindre un niveau record de 30,4 milliards de dollars grâce à l’élargissement des marchés aux Etats-Unis, en Europe et dans les pays émergents.Par type de produits, les ventes de cosmétiques devraient s’élever à 12,5 milliards de dollars, celles des produits pharmaceutiques à 11,7 milliards et celles des équipements médicaux à 6,2 milliards.Le précédent record de croissance s’élevait à 16,8 %, établi en 2021, lorsque le volume de l’industrie est passé de 175 à 204 milliards de dollars.A noter que selon l’institut, le marché mondial de la bio-santé devrait progresser de 6,2 % en 2026 pour atteindre 15 770 milliards de dollars contre 14 851 milliards l’an dernier.