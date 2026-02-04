Parlement : le chef du groupe parlementaire du Minjoo priorise la vie des sud-Coréens

Photo : YONHAP News

A l’Assemblée nationale, qui a repris ses travaux hier en session extraordinaire, les représentants des deux mouvements disposant de groupes parlementaires s’expriment à la tribune aujourd’hui et demain. C’est celui du Minjoo qui a ouvert le bal.Dans son allocution, Han Byung-do s’est engagé à placer la vie des sud-Coréens au cœur des priorités pour réussir le quinquennat de Lee Jae Myung. Il a affiché sa volonté d’adopter dès que possible les projets ou les propositions de loi visant à l’améliorer.Le chef des députés du parti présidentiel a alors cité comme exemple la législation ad hoc à élaborer en vue de tenir la promesse d’investir aux Etats-Unis faite par Séoul dans le cadre de l’accord commercial bilatéral de l’an dernier. Il a ensuite mentionné la troisième révision du droit commercial, qui obligera les entreprises à brûler leurs propres actions dans un délai déterminé, principalement pour augmenter le bénéfice par action et soutenir les cours de bourse.L’élu a en outre appelé le nouveau procureur indépendant, qui sera bientôt nommé, à compléter de manière exhaustive les enquêtes déjà menées par ses trois prédécesseurs sur de multiples allégations pesant sur l’ex-président destitué, Yoon Suk Yeol, et son épouse, Kim Keon-hee.Enfin, Han Byung-do a annoncé entendre accélérer l’adoption des lois permettant de réformer le Parquet et le pouvoir judiciaire, en demandant au Parti du pouvoir du peuple (PPP) de ne pas l’en empêcher.En réaction, la principale force de l’opposition a menacé de perturber la session en cours si le Minjoo vote seul ces textes. Elle a également fustigé les messages que le président de la République poste ces derniers jours sur les réseaux sociaux pour montrer sa détermination à stabiliser les prix de logements et à juguler les spéculations.