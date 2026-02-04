Aller au menu Aller à la page

Logement : Lee Jae Myung déterminé à éradiquer la spéculation immobilière

Write: 2026-02-03 12:58:56Update: 2026-02-03 13:20:12

Photo : KBS News

Le président de la République a réaffirmé, ce matin, sa volonté de normaliser le marché immobilier. Dans un message publié sur les réseaux sociaux, Lee Jae Myung a assuré qu’il mettrait fin à la spéculation afin de bâtir un pays fondé sur le bon sens et la prospérité.

Le chef de l’Etat a également partagé un article évoquant les inquiétudes suscitées par la fin du sursis sur la surtaxe des plus-values pour les propriétaires de plusieurs habitations. Il s’est adressé à ceux qui s’apitoient sur ces multipropriétaires cherchant à tirer des revenus sans effort, leur demandant s’ils ne voyaient pas les « larmes de sang » de millions de jeunes contraints de renoncer au mariage et à la parentalité en raison du coût élevé du logement. Il a ajouté que le gouvernement disposait de nombreux dispositifs en matière de politique immobilière, présentant cette phase comme une « dernière chance de sortie » pour les détenteurs de plusieurs biens.

Hier, le Bureau présidentiel a précisé que le sursis en question prendrait fin le 9 mai et qu'il n’envisage pas un report de cette date.
